صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیرتعمیر مکان سے 9لاکھ روپے مالیتی سامان چوری

  • گوجرانوالہ
زیرتعمیر مکان سے 9لاکھ روپے مالیتی سامان چوری

راہوالی (نمائندہ دنیا )زیرتعمیر مکان سے 9لاکھ روپے مالیتی سامان چوری ،ترگڑی کے رہائشی غنضنفر نے بلے والہ میں مکان تعمیر کروایا کہ وہاں سے چور 9 لاکھ کاسامان تار مالیتی 6لاکھ ،پانچ اے سی پائپ کاپر مالیتی 2.50لاکھ ،پانی والا پمپ ،لاہوری کولر ،موٹر ،پنکھا مالیتی 50ہزار کا چرا کر لے گئے ۔کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

زیرتعمیر مکان سے 9لاکھ روپے مالیتی سامان چوری ،ترگڑی کے رہائشی غنضنفر نے بلے والہ میں مکان تعمیر کروایا کہ وہاں سے چور 9 لاکھ کاسامان تار مالیتی 6لاکھ ،پانچ اے سی پائپ کاپر مالیتی 2.50لاکھ ،پانی والا پمپ ،لاہوری کولر ،موٹر ،پنکھا مالیتی 50ہزار کا چرا کر لے گئے ۔کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئر مینCDAکا دورہ ٹی چوک فلائی اوور،جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستان کا توانائی کا نظام بیسویں صدی کی بنیاد پر کھڑا ، شیریں رحمن

ملک بھرمیں انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہو گی

کا روباری حضرات، صنعتکار پا کستا نی معیشت کے اہم ستون، وفاقی محتسب اعجاز احمد

ڈی سی مری آ ج کالی مٹی میں کھلی کچہری لگائیں گے

راولپنڈی میں دفعہ 144 پر عملدرآمدکرائیں گے، سی پی او

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ