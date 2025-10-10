زیرتعمیر مکان سے 9لاکھ روپے مالیتی سامان چوری
راہوالی (نمائندہ دنیا )زیرتعمیر مکان سے 9لاکھ روپے مالیتی سامان چوری ،ترگڑی کے رہائشی غنضنفر نے بلے والہ میں مکان تعمیر کروایا کہ وہاں سے چور 9 لاکھ کاسامان تار مالیتی 6لاکھ ،پانچ اے سی پائپ کاپر مالیتی 2.50لاکھ ،پانی والا پمپ ،لاہوری کولر ،موٹر ،پنکھا مالیتی 50ہزار کا چرا کر لے گئے ۔کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
