دوملزم گرفتار،شراب ناجائز اسلحہ برآمد
راہوالی( نمائندہ دنیا ) کینٹ پولیس نے دوران گشت دس لیٹر شراب اورناجائز اسلحہ پکڑلیا اور مقدمہ درج کرلئے ۔ ایس ایچ او کینٹ زبیر سیال کی زیرنگرانی اے ایس آئی نواز نے ہمراہ ٹیکسی سٹینڈ کے قریب شراب فروش جہانگیر بازیگر ساکن پیروشہید کو قابو کرلیا اور برآمد شدہ کین میں موجود دس لیٹر شراب قبضہ میں لے لی جبکہ نواز اے ایس آئی نے فرید ساکن منڈیالہ وڑائچ کی شوگرملز چوک کے قریب جامع تلاشی لی توپسٹل 30بور مع پانچ گولیاں برآمد ہوا ۔
