صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوملزم گرفتار،شراب ناجائز اسلحہ برآمد

  • گوجرانوالہ
دوملزم گرفتار،شراب ناجائز اسلحہ برآمد

راہوالی( نمائندہ دنیا ) کینٹ پولیس نے دوران گشت دس لیٹر شراب اورناجائز اسلحہ پکڑلیا اور مقدمہ درج کرلئے ۔ ایس ایچ او کینٹ زبیر سیال کی زیرنگرانی اے ایس آئی نواز نے ہمراہ ٹیکسی سٹینڈ کے قریب شراب فروش جہانگیر بازیگر ساکن پیروشہید کو قابو کرلیا اور برآمد شدہ کین میں موجود دس لیٹر شراب قبضہ میں لے لی جبکہ نواز اے ایس آئی نے فرید ساکن منڈیالہ وڑائچ کی شوگرملز چوک کے قریب جامع تلاشی لی توپسٹل 30بور مع پانچ گولیاں برآمد ہوا ۔

کینٹ پولیس نے دوران گشت دس لیٹر شراب اورناجائز اسلحہ پکڑلیا اور مقدمہ درج کرلئے ۔ ایس ایچ او کینٹ زبیر سیال کی زیرنگرانی اے ایس آئی نواز نے ہمراہ ٹیکسی سٹینڈ کے قریب شراب فروش جہانگیر بازیگر ساکن پیروشہید کو قابو کرلیا اور برآمد شدہ کین میں موجود دس لیٹر شراب قبضہ میں لے لی جبکہ نواز اے ایس آئی نے فرید ساکن منڈیالہ وڑائچ کی شوگرملز چوک کے قریب جامع تلاشی لی توپسٹل 30بور مع پانچ گولیاں برآمد ہوا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

13اکتوبر سے انسداد پولیو مہم کا آغاز‘ 6لاکھ بچے ہدف

رائس ملز ایسوسی ایشن بوریوالا کے نومنتخب عہدیداروں کا حلف

سیلابی زمینوں کو کار آمد بنانے کیلئے حکمت عملی شروع ، ثاقب خورشید

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر نے پی پی 269الیکشن کیلئے افسروں سے حلف لیا

ستلج میں سیلابی پانی کی آمد متوقع، ہم تیار ہیں، ڈی سی لودھراں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ