را جہ جا و ید مجتبیٰ کی ملکہ آ مد سیا سی معا ملا ت پر ملاقات
گلیا نہ (نا مہ نگا ر )کر نل (ر)را جہ جا و ید مجتبیٰ آ ف پو را ن مر کز ی چیئر مین فر سٹ ڈ یمو کریٹک فر نٹ کی ملکہ آ مد ، ممتا ز سما جی شخصیا ت ملک ا صغر اعوا ن ، پر و یز اختر کہر یا ل سے ملا قات میں سیا سی معا ملا ت پر گفتگو کی گئی ۔ اس موقع پر صو بید ار ر فا قت بھی مو جو د تھے ۔ اس سے قبل انہو ں نے لہڑ ی جا کر انسپکٹر اے ایس ایف ظفر ا قبا ل مر ز ا کی و فا ت پر تعز یت کی ۔
