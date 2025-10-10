صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی ذخیرہ اندوزی پر 10گودام سیل ، ہزاروں بوریاں ضبط

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا) ضلع حافظ آباد میں گندم کے غیر قانونی ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کارروائیاں،دس گودام سیل کر کے ہزاروں بوری گندم قبضہ میں لے لی گئی۔ سپیشل مانیٹرنگ یونٹ حافظ آباد، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر وقار یوسف اورپیرافورس فورس نے جلاپور بھٹیاں۔۔۔

راہگو سیداں اور دیگر علاقوں میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے دس گودام سیل کر کے ہزاروں بوریاں قبضہ میں لے لیں۔افسروں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات پرگندم اور آٹاکے غیر قانونی ذخیرہ اندوزوں،مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کیخلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 

 

