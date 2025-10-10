صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایجوکیشن سسٹم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائیگا ، اختر خاں

  • گوجرانوالہ
ایجوکیشن سسٹم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائیگا ، اختر خاں

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع وزیرآباد میں ایجوکیشن سسٹم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائیگا ،زیادہ سے زیادہ بچوں کو دائرہ تعلیم میں لانے کے لیے خصوصی توجہ دی جاے گی سلیبس کے ساتھ تربیت کا اہتمام بھی کیا جائیگا تا کہ۔۔۔

وہ ملک و قوم کی بہتر خدمت کر سکیں ان خیالات کا اظہار وزیر آباد میں نے تعینات ہونے والے سی ای او ایجوکیشن وزیرآباد اختر خاں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب وزیرآباد کے صدر نعیم بٹ اور اصغر ہنجرا سے ملاقات میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی وزیرآباد کے قیام سے مسائل مقامی سطح پر حل کرنے میں مدد ملے گی ،انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دیں اور بچوں کو سلیبس کے ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کریں ،کسی قسم کی لاپرواہی برادشت نہیں کی جاے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئر مینCDAکا دورہ ٹی چوک فلائی اوور،جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستان کا توانائی کا نظام بیسویں صدی کی بنیاد پر کھڑا ، شیریں رحمن

ملک بھرمیں انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہو گی

کا روباری حضرات، صنعتکار پا کستا نی معیشت کے اہم ستون، وفاقی محتسب اعجاز احمد

ڈی سی مری آ ج کالی مٹی میں کھلی کچہری لگائیں گے

راولپنڈی میں دفعہ 144 پر عملدرآمدکرائیں گے، سی پی او

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ