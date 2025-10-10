ایجوکیشن سسٹم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائیگا ، اختر خاں
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع وزیرآباد میں ایجوکیشن سسٹم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائیگا ،زیادہ سے زیادہ بچوں کو دائرہ تعلیم میں لانے کے لیے خصوصی توجہ دی جاے گی سلیبس کے ساتھ تربیت کا اہتمام بھی کیا جائیگا تا کہ۔۔۔
وہ ملک و قوم کی بہتر خدمت کر سکیں ان خیالات کا اظہار وزیر آباد میں نے تعینات ہونے والے سی ای او ایجوکیشن وزیرآباد اختر خاں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب وزیرآباد کے صدر نعیم بٹ اور اصغر ہنجرا سے ملاقات میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی وزیرآباد کے قیام سے مسائل مقامی سطح پر حل کرنے میں مدد ملے گی ،انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دیں اور بچوں کو سلیبس کے ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کریں ،کسی قسم کی لاپرواہی برادشت نہیں کی جاے گی۔