کامونکے :شہر ی لٹ گیا، بارہ چوریاں ، لاکھوں کا نقصان
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی بارہ مختلف وارداتوں میں شہری مال و زر سے محروم ہوگئے ۔ موضع پورنپور کے عتیق منظور کی موٹر سائیکل چور کسوکی روڈ سے لے گئے ۔ ماڈل ٹاؤن کے عبداللہ کے دو ہزار چوری ہوگئے ۔ محلہ حیدری کے علیم کی گاڑی سے چور بیٹری اور ایل سی ڈی لے گئے۔
حبیب پورہ کی شہناز کے گھر سے ہزاروں روپے ، موبائل فون اور قیمتی سامان، سجاد کی دُکان سے ایل پی جی گیس سلنڈر ،ٹول پلازہ کے قریب کھڑے وقاص کے ٹرک سے چور چالیس ہزار ، حبیب پورہ کی رخسانہ عمران کے گھر سے چور پچاس ہزار لے گئے ۔ ڈیرہ حاکم سنگھ میں شمس الزمان کے ڈیری فارم سے چور موٹر سائیکل لے گئے ۔ سفیان ظفر کی موٹر سائیکل موڑ ایمن آباد سے چوری ہوگئی۔ آدھورائے کے علی جان کے گھر سے تیس ہزار ، بجلی کی موٹر و دیگر سامان، مقدس کے گھر سے اٹھارہ ہزار اور دیگر سامان چوری ہوگیا۔ ٹونگ بچہ کے عامر منیر کے کھیتوں سے چور بجلی کی موٹر لے گئے ۔ گذشتہ رات سادھوکی کے زین العابدین سے راجباہ روڈ پر چار ڈاکو سات ہزار اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔