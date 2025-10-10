زمیندارفصلوں کی باقیات جلانے سے پرہیز کریں:ڈی سی
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا کہناہے کہ گندم کی زیادہ پیداوار،سموگ کی روک تھام اور فصلوں کی باقیات کو نہ جلانے بارے کسانوں،زمینداروں کیلئے خصوصی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
کسان،زمیندار اپنی فصلوں کی باقیات کو جلانے سے پرہیز کریں اور جدید طریقہ کاشت اور زرعی مشینری کے ذریعے فصلوں کی باقیات کو مٹی میں ملائیں تاکہ زمین کی زرخیزی بھی برقرار رہ سکے ۔انہوں انے ان خیالات کا اظہار محکمہ زراعت کے زیر اہتمام اسموگ کی روک تھام اور زیادہ گندم آگاؤ مہم کے سلسلہ میں کسان سیمینار سے خطاب کرتے کیا۔ڈائریکٹر زراعت عرفان اﷲ وڑائچ،ڈپٹی ڈائریکٹر یوسف،زراعت آفیسر فراز ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات نوید سمیت ودیگر افسروں ،کسانوں اور زمینداروں کی بڑی تعداد سیمینار میں شریک تھی۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کسیان جدید زرعی آلات و مشینری کے بہتر استعمال سے اپنی گندم کی پیداوار میں اضافہ کریں تاکہ ہماراصوبہ،ملک اور عوام زیادہ سے زیادہ خوشحال ہو سکیں۔