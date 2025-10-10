صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمیندارفصلوں کی باقیات جلانے سے پرہیز کریں:ڈی سی

  • گوجرانوالہ
زمیندارفصلوں کی باقیات جلانے سے پرہیز کریں:ڈی سی

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا کہناہے کہ گندم کی زیادہ پیداوار،سموگ کی روک تھام اور فصلوں کی باقیات کو نہ جلانے بارے کسانوں،زمینداروں کیلئے خصوصی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

کسان،زمیندار اپنی فصلوں کی باقیات کو جلانے سے پرہیز کریں اور جدید طریقہ کاشت اور زرعی مشینری کے ذریعے فصلوں کی باقیات کو مٹی میں ملائیں تاکہ زمین کی زرخیزی بھی برقرار رہ سکے ۔انہوں انے ان خیالات کا اظہار محکمہ زراعت کے زیر اہتمام اسموگ کی روک تھام اور زیادہ گندم آگاؤ مہم کے سلسلہ میں کسان سیمینار سے خطاب کرتے کیا۔ڈائریکٹر زراعت عرفان اﷲ وڑائچ،ڈپٹی ڈائریکٹر یوسف،زراعت آفیسر فراز ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات نوید سمیت ودیگر افسروں ،کسانوں اور زمینداروں کی بڑی تعداد سیمینار میں شریک تھی۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کسیان جدید زرعی آلات و مشینری کے بہتر استعمال سے اپنی گندم کی پیداوار میں اضافہ کریں تاکہ ہماراصوبہ،ملک اور عوام زیادہ سے زیادہ خوشحال ہو سکیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئر مینCDAکا دورہ ٹی چوک فلائی اوور،جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستان کا توانائی کا نظام بیسویں صدی کی بنیاد پر کھڑا ، شیریں رحمن

ملک بھرمیں انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہو گی

کا روباری حضرات، صنعتکار پا کستا نی معیشت کے اہم ستون، وفاقی محتسب اعجاز احمد

ڈی سی مری آ ج کالی مٹی میں کھلی کچہری لگائیں گے

راولپنڈی میں دفعہ 144 پر عملدرآمدکرائیں گے، سی پی او

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ