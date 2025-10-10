ڈسکہ :صفائی کمپنی غافل ،گلی محلوں،سڑکوں پر کے ڈھیر
موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ کی گلی محلوں اورسڑکوں پر لگے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ستھرا پنجاب مہم کا منہ چڑانے لگے ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ذمہ داروں اور سپروائزروں کی نااہلی اور عدم توجہ کے باعث ہر گلی محلے اور سڑکوں پر کوڑے کے ڈھیرلگے ہوئے ہیں۔
جس سے شہریوں اورراہگیروں کو شدید مشکلات کاسامنا ہے گٹروں اور نالیوں کی صفائی نہ ہونے سے گندہ پانی بھی گلیوں میں کھڑا رہتا ہے شہری اسی گٹروں اور نالیوں کے گندے پانی میں سے گزرنے پرمجبور ہیں خاکروب گلی محلوں میں نہ آنے سے کوڑے کے ڈھیروں سے بدبو آنا شروع ہوگئی ہے ،تعفن سے شہریوں کاسانس لینا مشکل ہوگیاہے شہریوں نے بتایا متعدد بار سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والوں کو اس بارے شکایات کرچکے ہیں مگر وہ ایک کان سے سن کردوسرے سے باہر نکال دیتے ہیں اوراپنی مگن میں رہتے ہیں ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیاہے کہ ڈسکہ میں کوڑے کے ڈھیروں کا نوٹس لیکر ذمہ داروں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ۔