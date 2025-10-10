صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت کاانسداد سموگ اورگندم اگاؤ مہم پرکسان سیمینار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ گندم کی زیادہ پیداوار،سموگ کی روک تھام اور فصلوں کی باقیات نہ جلانے بارے سے کسانوں کیلئے خصوصی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔فصلوں کی باقیات جلانے سے اٹھنے والا دھواں ناصرف ماحولیاتی آلودگی اور سموگ کا باعث بنتا ہے بلکہ۔۔۔

اس سے لوگ آشوب چشم،الرجی اور سانس کے امراض میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اس لیے کسا ن فصلوں کی باقیات جلانے سے پرہیز کریں اور جدید طریقہ کاشت اور زرعی مشینری کے ذریعے فصلوں کی باقیات کو مٹی میں ملا دیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ زراعت کے زیر اہتمام انسداد سموگ اورگندم آگاؤ مہم کے سلسلہ میں کسان سیمینار سے خطاب کرتے کیا۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد ،اے ڈی سی آر شبیر بٹ،اسسٹنٹ کمشنرز سٹی اقرامبین ،صدر فیصل مجید،ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر جاوید اختر پڈھیار،پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع اعظم مغل ودیگر افسروں،کسانوں اور زمینداروں کی بڑی تعداد سیمینار میں شریک تھی۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کسانوں،زمینداروں کو ہدایت کی کہ اپنی فصلوں کی باقیات کو ہر گز نہ جلائیں،فصلوں کی باقیات جلانے سے سموگ اور فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے ۔

 

