والدین بچوں کے انسدادِ پولیو قطرے ضرور پلوائیں :صبا اصغر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کی زیر صدارت ضلعی انسدادِ پولیو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں 13 اکتوبر سے شروع ہونے والی قومی انسدادِ پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ صحت، تعلیم اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسروں نے شرکت کی۔
بریفنگ میں بتایا گیا ضلع سیالکوٹ میں 7 لاکھ 95ہزارسے زائدپانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جس کے لیے 2878 ٹیمیں قومی فریضہ انجام دیں گی۔سیالکوٹ تحصیل میں 3,47,969بچے (1,340 ٹیمز)، ڈسکہ میں 1,70,167 بچے (611 ٹیمز)، پسرور میں 1,67,203 بچے (596 ٹیمز) اور سمبڑیال میں 87,368 بچے (331 ٹیمز) کو قطرے پلائے جائینگے ۔ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے خطاب میں کہا انسداد پولیو قومی فریضہ ہے اور تمام پولیو ٹیموں کو فول پروف سکیورٹی اورسہولیات فراہم کی جائینگی۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں اور اپنے بچوں کو ہر بار پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ سیالکوٹ سمیت پاکستان کو پولیو فری بنایا جا سکے ۔