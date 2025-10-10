صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والدین بچوں کے انسدادِ پولیو قطرے ضرور پلوائیں :صبا اصغر

  • گوجرانوالہ
والدین بچوں کے انسدادِ پولیو قطرے ضرور پلوائیں :صبا اصغر

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کی زیر صدارت ضلعی انسدادِ پولیو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں 13 اکتوبر سے شروع ہونے والی قومی انسدادِ پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ صحت، تعلیم اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسروں نے شرکت کی۔

بریفنگ میں بتایا گیا ضلع سیالکوٹ میں 7 لاکھ 95ہزارسے زائدپانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جس کے لیے 2878 ٹیمیں قومی فریضہ انجام دیں گی۔سیالکوٹ تحصیل میں 3,47,969بچے (1,340 ٹیمز)، ڈسکہ میں 1,70,167 بچے (611 ٹیمز)، پسرور میں 1,67,203 بچے (596 ٹیمز) اور سمبڑیال میں 87,368 بچے (331 ٹیمز) کو قطرے پلائے جائینگے ۔ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے خطاب میں کہا انسداد پولیو قومی فریضہ ہے اور تمام پولیو ٹیموں کو فول پروف سکیورٹی اورسہولیات فراہم کی جائینگی۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں اور اپنے بچوں کو ہر بار پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ سیالکوٹ سمیت پاکستان کو پولیو فری بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈیٹا لیک کیس :این سی سی آئی اے حکام کی غیر حاضری پر عدالت برہم

مخالفین نے وعدے کیے ،مسائل حل نہ کر سکے ، میئر

صاف توانائی میں خود کفالت کیلئے پرعزم ہیں، شرجیل میمن

شاہ لطیف ٹاؤن میں سوئی سدرن کا آپریشن، مکینوں کا عملے پر حملہ

اجتماعی کوششوں سے پولیوکا خاتمہ ممکن،محمد یوسف

پیپلز پارٹی کی حکومت میں عوام ڈاکوؤں کے نشانے پر ،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ