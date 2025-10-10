پولیو مہم جائزہ اجلاس ، 10لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)13سے 16 اکتوبر ہونے والی 4روزہ قومی انسدادِ پولیو مہم کی تیاریوں کے جائزہ اجلاس کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی زیرصدارت ڈی ایچ او دفتر میں ہوا ۔مائیکرو پلان، پولیو ٹیموں کی ٹریننگ ودیگرامورپرتبادلہ خیال کیا گیا۔
ایم پی اے عمر فاروق ڈار،سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ارشاد اللہ، ڈی ایچ او، نمائندہ ڈبلیو ایچ او، نمائندہ یونیسیف، ڈی ڈی ایچ اوز ، تحصیل ہیلتھ افسروں ودیگر متعلقہ محکموں کے افسر اجلاس میں شریک تھے ۔ پولیو مہم کے دوران 10 لاکھ 3 ہزار 128 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ۔3825 موبائل ٹیمز، 161 فکسڈ ٹیمز، 73 ٹرانزٹ ٹیمز مراکز صحت، گھر وں، ریلوے سٹیشن اور لاری اڈوں ویگن سٹینڈز وغیرہ پر ذمہ داریاں انجام دیں گی۔ خانہ بدوش بستیوں، ہائی رسک یونین کونسلز پر خصوصی توجہ دی جائیگی۔ مسنگ چلڈرن اسی روز کور کئے جائینگے تاکہ پولیو کے خاتمے کو یقینی بنایا جاسکے اور وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جاسکے ۔
کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ہیلتھ افسروں کو ہدایت کی کہ مہم کے دوران کسی قسم کی غفلت نہ برتی جائے ۔ اچھا کام کرنے والوں کو تعریفی اسناد دی جائینگی اور غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کا کڑا محاسبہ کیا جائے گا۔ سو فیصدہدف کور کریں۔ انہوں نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ 5 سال سے کم عمر تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ بچے عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رہے سکیں۔ مہم کو کامیاب بنانے کیلئے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔