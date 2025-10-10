صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو مہم جائزہ اجلاس ، 10لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

  • گوجرانوالہ
پولیو مہم جائزہ اجلاس ، 10لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)13سے 16 اکتوبر ہونے والی 4روزہ قومی انسدادِ پولیو مہم کی تیاریوں کے جائزہ اجلاس کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی زیرصدارت ڈی ایچ او دفتر میں ہوا ۔مائیکرو پلان، پولیو ٹیموں کی ٹریننگ ودیگرامورپرتبادلہ خیال کیا گیا۔

ایم پی اے عمر فاروق ڈار،سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ارشاد اللہ، ڈی ایچ او، نمائندہ ڈبلیو ایچ او، نمائندہ یونیسیف، ڈی ڈی ایچ اوز ، تحصیل ہیلتھ افسروں ودیگر متعلقہ محکموں کے افسر اجلاس میں شریک تھے ۔ پولیو مہم کے دوران 10 لاکھ 3 ہزار 128 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ۔3825 موبائل ٹیمز، 161 فکسڈ ٹیمز، 73 ٹرانزٹ ٹیمز مراکز صحت، گھر وں، ریلوے سٹیشن اور لاری اڈوں ویگن سٹینڈز وغیرہ پر ذمہ داریاں انجام دیں گی۔ خانہ بدوش بستیوں، ہائی رسک یونین کونسلز پر خصوصی توجہ دی جائیگی۔ مسنگ چلڈرن اسی روز کور کئے جائینگے تاکہ پولیو کے خاتمے کو یقینی بنایا جاسکے اور وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جاسکے ۔

کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ہیلتھ افسروں کو ہدایت کی کہ مہم کے دوران کسی قسم کی غفلت نہ برتی جائے ۔ اچھا کام کرنے والوں کو تعریفی اسناد دی جائینگی اور غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کا کڑا محاسبہ کیا جائے گا۔ سو فیصدہدف کور کریں۔ انہوں نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ 5 سال سے کم عمر تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ بچے عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رہے سکیں۔ مہم کو کامیاب بنانے کیلئے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی میں ناقص کارکردگی پر سخت کارروائی کا حکم

عالمی یو م بصارت پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار

سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اہم تقریب ،28دسمبر کو الیکشن کا اعلان

کمشنر اور ڈی سی نے پولیو مہم کا 3روز قبل افتتاح کر دیا

اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد

بھکر میں 13 سے 16 اکتوبر تک پولیو مہم کے انتظامات فائنل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ