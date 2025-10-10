صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزنس کمیونٹی کی تربیت پر کام کرنا ہوگا :نبیل الیاس

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر)چیئرمین الیکٹرک فین مینو فیکچرز ایسوسی ایشن نبیل الیاس نے (جی ایف سی فین) گجرات چیمبر آف کامرس میں فین ، فرنیچر ، پاٹری کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے احمد حسن صدر گجرات چیمبر اور اکرام افضل بٹ سینئر نائب صدر کو مبارکباد پیش کی انہوں نے کہا۔۔۔

ہمیں بزنس کمیونٹی کی آگاہی اور تربیت پر کام کرنا ہوگا تاکہ وہ ان مسائل کا حل کر سکیں لوکل ڈیپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس کو سامنے لانا چاہیے اور ایسے بندوں کو سامنے لائیں کو نیشنل لیول پر پالیسیز پر بات کر سکیں۔عدنان اقبال مکی چیئرمین پاٹری ایسوسی ایشن نے کہا ہمیں گیس کی قیمتوں پرکافی مسائل کا سامنا ہے ۔ ایف بی آر کی جانب سے ہراسانی کا سلسلہ رکنا چاہئے ۔ پنجاب ایمپلائیز سوشل سکیورٹی کی جانب سے پرانی لسٹ کے مطابق نوٹس آ رہے ہیں۔ بہت سے یونٹس بند ہو چکے ہیں ، این او سی لینے جائیں تو نئے اداروں کی کی شرائط اور ڈاکومنٹس ہی نہیں پورے کر سکتے ۔ انہوں نے کہا سکلڈ لیبر کے لیے بھی نیوٹیک کے ساتھ رابطہ کیا جائے ،سرامک انسٹیٹیوٹ کی بحالی کے لیے کوشش کی جائے ۔ وفود میں ایسے لوگ جائیں جن کا تعلق انڈسٹری سے ہو۔ 

 

