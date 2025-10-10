معذور افراد بحالی ،ہمت کارڈتقسیم کا تیسرا مرحلہ شروع
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر معذور افراد کی بحالی کے سلسلے میں ہمت کارڈتقسیم کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے اس حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال نوشہرہ ورکاں عدنان ریاض بٹ نے مستحق افراد میں ہمت کارڈز تقسیم کئے جسکے تحت معذور افراد کو ہر سہ ماہی 10 ہزار 500 روپے مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔
لیگی راہنما مدثر قیوم ناہرا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے کہا ہمت کارڈ پارٹی قائد میاں نواز شریف کا وژن اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انقلابی منصوبہ ہے جس کا مقصد معذور افراد کو معاشی طور پر خود مختار بنانا اور انہیں معاشرے کا فعال حصہ بننے کے قابل بنانا ہے ۔ ہمت کارڈ کے ذریعے نا صرف مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے بلکہ خصوصی افراد کو تعلیم، صحت، روزگار اور دیگر بنیادی سہولیات تک رسائی میں بھی مدد دی جا رہی ہے۔
انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اردگرد موجود مستحق معذور افراد کو ہمت کارڈ پروگرام سے مستفید ہونے کیلئے رجسٹریشن مراکز پر جانے کی ترغیب دیں تاکہ کوئی بھی خصوصی فرد اس سہولت سے محروم نہ رہے ۔