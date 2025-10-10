انسدادِسموگ:سپیشل سکواڈ ،یوسی سطح پر ٹیمیں تشکیل
تتلے عالی(نامہ نگار)سموگ کی روک تھام کیلئے سپیشل سکواڈ اوریونین کونسل کی سطح پر ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ موسمی تبدیلی ،دھان کی کٹائی اور باقیات کو جلانے سے سموگ کے خدشہ کے پیش نظر پنجاب حکومت نے لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کیلئے تحفظ ماحولیات قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔
جس کیلئے دیہاتی یونین کونسل کی سطح پر ٹیموں کے علاوہ ضلعی انتظامیہ،پولیس،این ایچ اے ،لوکل گورنمنٹ،محکمہ ماحولیات،ڈسٹرکٹ سیکرٹری آر ٹی اے ،ٹریفک پولیس ،محکمہ زراعت افسروں پر مشتمل تحفظ ماحولیات سپیشل سکوارڈ بھی تشکیل دے دیا ہے جو اینٹی سموگ مہم کے سلسلہ میں واک،سیمینارز کا انعقاد کے علاوہ دیہاتی علاقہ جات میں فصلوں کی باقیات ،کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے ، نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ کے بغیر چلنے والے بھٹہ خشت پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے علاوہ قانون شکنی کے مرتکب افراد کیخلاف بلا امتیاز کارروائی کرکے مقدمات کا اندراج کرایاجائیگا۔