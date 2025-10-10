صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسدادِسموگ:سپیشل سکواڈ ،یوسی سطح پر ٹیمیں تشکیل

  • گوجرانوالہ
انسدادِسموگ:سپیشل سکواڈ ،یوسی سطح پر ٹیمیں تشکیل

تتلے عالی(نامہ نگار)سموگ کی روک تھام کیلئے سپیشل سکواڈ اوریونین کونسل کی سطح پر ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ موسمی تبدیلی ،دھان کی کٹائی اور باقیات کو جلانے سے سموگ کے خدشہ کے پیش نظر پنجاب حکومت نے لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کیلئے تحفظ ماحولیات قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔

 جس کیلئے دیہاتی یونین کونسل کی سطح پر ٹیموں کے علاوہ ضلعی انتظامیہ،پولیس،این ایچ اے ،لوکل گورنمنٹ،محکمہ ماحولیات،ڈسٹرکٹ سیکرٹری آر ٹی اے ،ٹریفک پولیس ،محکمہ زراعت افسروں پر مشتمل تحفظ ماحولیات سپیشل سکوارڈ بھی تشکیل دے دیا ہے جو اینٹی سموگ مہم کے سلسلہ میں واک،سیمینارز کا انعقاد کے علاوہ دیہاتی علاقہ جات میں فصلوں کی باقیات ،کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے ، نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ کے بغیر چلنے والے بھٹہ خشت پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے علاوہ قانون شکنی کے مرتکب افراد کیخلاف بلا امتیاز کارروائی کرکے مقدمات کا اندراج کرایاجائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈیٹا لیک کیس :این سی سی آئی اے حکام کی غیر حاضری پر عدالت برہم

مخالفین نے وعدے کیے ،مسائل حل نہ کر سکے ، میئر

صاف توانائی میں خود کفالت کیلئے پرعزم ہیں، شرجیل میمن

شاہ لطیف ٹاؤن میں سوئی سدرن کا آپریشن، مکینوں کا عملے پر حملہ

اجتماعی کوششوں سے پولیوکا خاتمہ ممکن،محمد یوسف

پیپلز پارٹی کی حکومت میں عوام ڈاکوؤں کے نشانے پر ،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ