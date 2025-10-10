صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادارہ شکایات ازالہ کیلئے کردار ادا کر رہا ، وفاقی محتسب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )وفاقی محتسب اعلیٰ اعجاز قریشی نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے کہا ہے کہ تاجروں، صنعتکاروں اور عوامی شکایات کے ازالے کیلئے وفاقی محتسب کا ادارہ بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔

بزنس کمیونٹی کے مسائل کا فوری حل حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔اس موقع پر چیئر مین چیمبر آف کامرس ناصر محمود ،صدر علی ہمایوں بٹ،ایڈوائزر محتسب گوجرانوالہ ریجن ملک مشتاق اعوان ودیگر عہدیداروں نے شرکت کی ۔وفاقی محتسب نے مزید کہا شہریوں کو انصاف کی فراہمی کیلئے ادارے کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، شکایت کنندگان کو بغیر کسی فیس کے قانونی مدد فراہم کی جاتی ہے ۔ انہوں نے چیمبر ارکان کو یقین دلایا کہ کاروباری طبقے کے مسائل کے حل کیلئے خصوصی سیل قائم کیا جائے گا تاکہ انکی شکایات پر فوری کارروائی ہو انہوں نے تاجروں کی سہولت کیلئے بزنس فسیلی ٹیشن ڈیسک کا افتتاح بھی کیا۔ علی ہمایوں بٹ نے وفاقی محتسب کے اقدامات کو سراہتے کہا کہ انکی کاوشیں عوامی خدمت اور انصاف کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہونگی۔ 

 

