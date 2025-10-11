گجرات:ریونیو اتھارٹی کی کارروائی، متعدد کاروباری مراکز غیر رجسٹرڈ
غیر رجسٹرڈ کاروباری مراکز کو وارننگ جاری ،ڈیٹا پنجاب ریونیو اتھارٹی کیساتھ شیئر
گجرات (نامہ نگار)ڈی سی گجرات نورالعین کی ہدایات پر پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (PERA) کی ٹیم نے ایس ڈی ای او گجرات کی نگرانی میں مختلف علاقوں میں پنجاب ریونیو اتھارٹی (PRA) رجسٹریشن کی چیکنگ کی۔ اس موقع پر ٹیم نے ریسٹورنٹس، شادی ہالز، مارکیز، آٹو شورومز اور دیگر کاروباری مراکز کا معائنہ کیا۔غیر رجسٹرڈ کاروباری مراکز کو وارننگ جاری کی گئی اور ان کا ڈیٹا پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔گجرات میںمعروف ریسٹورنٹ غیر رجسٹرڈ پائے گئے جنہیں وارننگ جاری کی گئی، جبکہ سواد ریسٹورنٹ، میرینیٹ ریسٹورنٹ، بھیا پیزا، مرزا پیزا، ہونڈا ہوم آٹوموبائل اور وارث رئیل سٹیٹ رجسٹرڈ نکلے ۔کنجاہ میں ارحم مارکی غیر رجسٹرڈ پائی گئی جسے وارننگ جاری کی گئی، جبکہ مدثر میرج ہال، چمن ہوٹل، یو پی سی پیزا اور کنجاہ فلنگ اسٹیشن رجسٹرڈ پائے گئے ۔ساروکی میں ولیج مارکی اور رسول مارکی رجسٹرڈ پائی گئیں۔ٹانڈہ میں ریئل ٹیسٹ پیزا غیر رجسٹرڈ پایا گیا، جبکہ نیو ماشاﷲ آٹو شوروم، صدیق مارکی اور المکہ مارکی رجسٹرڈ نکلے ۔ جنہیں وارننگ جاری کی گئی۔