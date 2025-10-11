صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:ریونیو اتھارٹی کی کارروائی، متعدد کاروباری مراکز غیر رجسٹرڈ

  • گوجرانوالہ
گجرات:ریونیو اتھارٹی کی کارروائی، متعدد کاروباری مراکز غیر رجسٹرڈ

غیر رجسٹرڈ کاروباری مراکز کو وارننگ جاری ،ڈیٹا پنجاب ریونیو اتھارٹی کیساتھ شیئر

گجرات (نامہ نگار)ڈی سی گجرات نورالعین کی ہدایات پر پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (PERA) کی ٹیم نے ایس ڈی ای او گجرات کی نگرانی میں مختلف علاقوں میں پنجاب ریونیو اتھارٹی (PRA) رجسٹریشن کی چیکنگ کی۔ اس موقع پر ٹیم نے ریسٹورنٹس، شادی ہالز، مارکیز، آٹو شورومز اور دیگر کاروباری مراکز کا معائنہ کیا۔غیر رجسٹرڈ کاروباری مراکز کو وارننگ جاری کی گئی اور ان کا ڈیٹا پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔گجرات میںمعروف ریسٹورنٹ غیر رجسٹرڈ پائے گئے جنہیں وارننگ جاری کی گئی، جبکہ سواد ریسٹورنٹ، میرینیٹ ریسٹورنٹ، بھیا پیزا، مرزا پیزا، ہونڈا ہوم آٹوموبائل اور وارث رئیل سٹیٹ رجسٹرڈ نکلے ۔کنجاہ میں ارحم مارکی غیر رجسٹرڈ پائی گئی جسے وارننگ جاری کی گئی، جبکہ مدثر میرج ہال، چمن ہوٹل، یو پی سی پیزا اور کنجاہ فلنگ اسٹیشن رجسٹرڈ پائے گئے ۔ساروکی میں ولیج مارکی اور رسول مارکی رجسٹرڈ پائی گئیں۔ٹانڈہ میں ریئل ٹیسٹ پیزا غیر رجسٹرڈ پایا گیا، جبکہ نیو ماشاﷲ آٹو شوروم، صدیق مارکی اور المکہ مارکی رجسٹرڈ نکلے ۔ جنہیں وارننگ جاری کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خسرہ اور روبیلا اب بھی بڑے چیلنجز میں شامل ، وزیر صحت

سپیکر قومی اسمبلی سے پی آر اے وفد کی ملاقات،نومنتخب باڈی سے حلف لینے کی درخواست

انسداد پولیومہم میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،کمشنر راولپنڈی

ڈی سی مری کی تمام محکموں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانیکی ہدایت

اسلام آباد :ڈینگی کے 40نئے کیسز ، انتظامیہ انسد اد کیلئے متحرک

نسٹ میں ایم بی بی ایس کے داخلوں کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن