سردیوں سے قبل انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ خاموش
گلی محلوں میں دکاندار فی انڈہ 27 سے 30 روپے تک فروخت کر رہے ہیں
منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار )سردیوں کی آمد سے قبل ہی ڈسکہ اور گردونواح میں انڈوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوگیا۔ پہلے 260 روپے فی درجن فروخت ہونے والے انڈے اب 300 روپے فی درجن میں دستیاب ہیں، جبکہ گلی محلوں میں دکاندار فی انڈہ 27 سے 30 روپے تک فروخت کر رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو سردیوں میں انڈے کی قیمت 35 سے 40 روپے فی عدد تک پہنچ سکتی ہے ۔ دوسری جانب انتظامیہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے اور صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے ۔ عوام نے اعلیٰ حکام سے مصنوعی مہنگائی کرنیوالوں کیخلاف فوری نوٹس لینے اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔