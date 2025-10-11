صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج میں بطور سپاہی بھرتی کے لیے رجسٹریشن کا آغاز

  • گوجرانوالہ
پاک فوج میں بطور سپاہی بھرتی کے لیے رجسٹریشن کا آغاز

بھرتی کے لیے کم از کم تعلیمی معیار میٹرک مقرر ، 17 سے 23 سال عمر والے اہل

گجرات (نامہ نگار )پاک فوج میں بطور سپاہی بھرتی کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے ۔ بھرتی ٹیم 15 اکتوبر کو گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول ملکہ (تحصیل کھاریاں) اور 16 اکتوبر کو گورنمنٹ ہائی سکول معین الدین پور (تحصیل و ضلع گجرات) میں امیدواروں کی رجسٹریشن کرے گی۔ سلیکشن کمیٹی کے نمائندے کے مطابق بھرتی کیلئے آن لائن رجسٹریشن لازمی نہیں ہے ۔بھرتی کے لیے کم از کم تعلیمی معیار میٹرک مقرر کیا گیا ہے جبکہ 17 سے 23 سال کی عمر کے امیدوار درخواست دینے کے اہل ہیں۔ گریجویٹ یا زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کو عمر میں 1 سال اور شہداء کے لواحقین یا ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے امیدواروں کو 2 سال کی رعایت دی جائے گی۔بھرتی کے لیے سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ، سپاہی ملٹری پولیس، سپاہی ڈرائیور، سپاہی کلرک اور سینٹری ورکرز کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کارپوریشن ملازمین کی بائیو میٹرک حاضری یقینی بنانے کا حکم

یونیورسٹی آف سرگودھا اور پی اے ایف ہسپتال میں تعاون کا معاہدہ

ذہنی صحت :ڈسٹرکٹ جیل کے زیر اہتمام شعور بیداری واک

گندم کی سمگلنگ ناکام،1000کلووالی 2000بوریاں برآمد

اسد عباس مگسی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ابا خیل کا دورہ،صفائی سہولیات کا جائزہ لیا

4 روزہ انسداد پولیو مہم کیلئے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن