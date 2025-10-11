پاک فوج میں بطور سپاہی بھرتی کے لیے رجسٹریشن کا آغاز
بھرتی کے لیے کم از کم تعلیمی معیار میٹرک مقرر ، 17 سے 23 سال عمر والے اہل
گجرات (نامہ نگار )پاک فوج میں بطور سپاہی بھرتی کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے ۔ بھرتی ٹیم 15 اکتوبر کو گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول ملکہ (تحصیل کھاریاں) اور 16 اکتوبر کو گورنمنٹ ہائی سکول معین الدین پور (تحصیل و ضلع گجرات) میں امیدواروں کی رجسٹریشن کرے گی۔ سلیکشن کمیٹی کے نمائندے کے مطابق بھرتی کیلئے آن لائن رجسٹریشن لازمی نہیں ہے ۔بھرتی کے لیے کم از کم تعلیمی معیار میٹرک مقرر کیا گیا ہے جبکہ 17 سے 23 سال کی عمر کے امیدوار درخواست دینے کے اہل ہیں۔ گریجویٹ یا زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کو عمر میں 1 سال اور شہداء کے لواحقین یا ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے امیدواروں کو 2 سال کی رعایت دی جائے گی۔بھرتی کے لیے سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ، سپاہی ملٹری پولیس، سپاہی ڈرائیور، سپاہی کلرک اور سینٹری ورکرز کی رجسٹریشن کی جائے گی۔