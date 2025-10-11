صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات: زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت نمبر دار کسان کنونشن

  • گوجرانوالہ
گجرات: زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت نمبر دار کسان کنونشن

نمبر داران، کسان حضرات، محکمہ زراعت اور ریونیو کے افسروں کی شرکت

گجرات (نامہ نگار) زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت نمبر دار کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خضر حیات بھٹی نے کی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر گجرات بلال زبیر اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد اطہر لطیف بھی موجود تھے ۔کنونشن میں تحصیل گجرات کے نمبر داران، کسان حضرات، محکمہ زراعت اور ریونیو کے افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران گندم کی زیادہ کاشت کے فروغ کے لیے آگاہی سیشن منعقد ہوا، جس میں کسانوں کے سوالات کے جوابات دئیے گئے اور انہیں حکومتی سہولیات سے آگاہ کیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خضر حیات بھٹی نے کہا کہ تحصیل گجرات میں گندم کی کاشت کا ہدف دو لاکھ آٹھ ہزار ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ، اور تمام ادارے باہمی تعاون سے اس ہدف کے حصول کو یقینی بنائیں تاکہ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہو۔

