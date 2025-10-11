وزیرآباد : گندم کمیٹی کا اجلاس، پیداوار بڑھانے کی ہدایت
معیاری کھاد اور بیج سرکاری نرخوں پر فروخت کیے جائیں :اسسٹنٹ کمشنر
جامکے چٹھہ (نامہ نگار)محکمہ زراعت حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر قائم گندم کمیٹی کا اجلاس اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبدالقدیر زرکون کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ترقی پسند کاشتکاروں، کھاد اور بیج ڈیلرز نے شرکت کی۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ مارکیٹ میں معیاری کھاد اور بیج سرکاری نرخوں پر فروخت کیے جائیں تاکہ کاشتکاروں کا استحصال نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ زمیندار بھائی گندم کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کی بھرپور کوشش کریں، جس سے نہ صرف کسانوں کو زیادہ منافع ہوگا بلکہ ملکی غذائی ضروریات بھی پوری کی جا سکیں گی۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع وزیرآباد محمد عمران نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس سال ضلع وزیرآباد میں گندم کی کاشت کا ہدف ایک لاکھ چوراسی ہزار ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ۔