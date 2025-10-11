صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد : گندم کمیٹی کا اجلاس، پیداوار بڑھانے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد : گندم کمیٹی کا اجلاس، پیداوار بڑھانے کی ہدایت

معیاری کھاد اور بیج سرکاری نرخوں پر فروخت کیے جائیں :اسسٹنٹ کمشنر

جامکے چٹھہ (نامہ نگار)محکمہ زراعت حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر قائم گندم کمیٹی کا اجلاس اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبدالقدیر زرکون کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ترقی پسند کاشتکاروں، کھاد اور بیج ڈیلرز نے شرکت کی۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ مارکیٹ میں معیاری کھاد اور بیج سرکاری نرخوں پر فروخت کیے جائیں تاکہ کاشتکاروں کا استحصال نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ زمیندار بھائی گندم کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کی بھرپور کوشش کریں، جس سے نہ صرف کسانوں کو زیادہ منافع ہوگا بلکہ ملکی غذائی ضروریات بھی پوری کی جا سکیں گی۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع وزیرآباد محمد عمران نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس سال ضلع وزیرآباد میں گندم کی کاشت کا ہدف ایک لاکھ چوراسی ہزار ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن