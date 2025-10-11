وزیر اعلیٰ مریم عوامی خدمت کی سیاست کر رہی ہیں:ذیشان رفیق
پنجاب میں ترقی اور عوامی فلاح کا سلسلہ جاری ہے :صوبائی وزیر کی گفتگو
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات پنجاب میاں ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اپنے والد کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے عوامی خدمت کی سیاست کر رہی ہیں اور پنجاب میں ترقی اور عوامی فلاح کا سلسلہ جاری و ساری ہے ۔یہ بات صوبائی وزیر میاں ذیشان رفیق نے ڈسکہ وزیر آباد روڈ پر مختلف ترقیاتی کام مکمل ہونے پر شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی چودھری نوید اشرف اور سابق ایم پی اے چودھری جمیل اشرف بھی ان کے ہمراہ تھے ۔تجاوزات کے خاتمے کے علاوہ سیوریج لائن، کارپٹ روڈ، سٹریٹ لائٹس، خوبصورت پودے ، زیبرا کراسنگ اور روڈ لائن مارکنگ سے ڈسکہ وزیر آباد روڈ پر ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں۔