صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد: سینٹری ورکرز نے صفائی کا کام چھوڑ کر ہڑتال کر دی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد: سینٹری ورکرز نے صفائی کا کام چھوڑ کر ہڑتال کر دی

ورکرز کی تنخواہوں سے 10 ہزار سے لے کر 16 ہزار روپے کی کٹوتی کیخلاف احتجاج

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ستھرا پنجاب پروگرام کو کامیاب بنانے والے سینٹری ورکرز کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیے جانے کے بعد حافظ آباد شہر میں کام کرنے والی نجی کمپنی کے سینٹری ورکرز کی تنخواہوں پر تلوار چلا دی گئی۔ متعدد سینٹری ورکرز کی تنخواہوں سے 10 ہزار سے لے کر 16 ہزار روپے کی کٹوتی کر لی گئی، جس کے خلاف جی ڈبلیو ایم سی کے تمام سینٹری ورکرز نے صفائی ستھرائی کا کام چھوڑ کر ہڑتال کر دی۔ جس کے بعد شہر بھر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگنے سے دن بھر تعفن پھوٹتا رہا اور شاہراہوں پر گندگی و غلاظت بکھری دکھائی دیتی رہی۔ اس دوران سینٹری ورکرز نے فوارہ چوک میں کمپنی کے افسران و ذمہ داران کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنخواہ 40 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے لیکن ہر ماہ ان کی تنخواہوں سے 10 سے 15 ہزار روپے کی کٹوتی کرکے ان کا استحصال کیا جا رہا ہے ، وزیر اعلیٰ سخت نوٹس لیں، وگرنہ وہ صفائی ستھرائی کا کام نہیں کریں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان کا سلسلہ 27 اکتوبر سے شروع ہوگا، آئی جی

شہرکی رونقوں میں مزید اضافہ کریں گے ،وزیربلدیات

قیدیوں کو بہترسہولتیں دینے کیلئے کوشاں،صوبائی وزیر

لیاری میں عمارت گرنے کے مقدمے میں مالکان کی درخواست ضمانت منظور

شوہر کے قتل کی ملزمہ کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ

سلطان آبادمیں 350 نادہندگان کے بجلی کنکشن منقطع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن