حافظ آباد: سینٹری ورکرز نے صفائی کا کام چھوڑ کر ہڑتال کر دی
ورکرز کی تنخواہوں سے 10 ہزار سے لے کر 16 ہزار روپے کی کٹوتی کیخلاف احتجاج
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ستھرا پنجاب پروگرام کو کامیاب بنانے والے سینٹری ورکرز کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیے جانے کے بعد حافظ آباد شہر میں کام کرنے والی نجی کمپنی کے سینٹری ورکرز کی تنخواہوں پر تلوار چلا دی گئی۔ متعدد سینٹری ورکرز کی تنخواہوں سے 10 ہزار سے لے کر 16 ہزار روپے کی کٹوتی کر لی گئی، جس کے خلاف جی ڈبلیو ایم سی کے تمام سینٹری ورکرز نے صفائی ستھرائی کا کام چھوڑ کر ہڑتال کر دی۔ جس کے بعد شہر بھر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگنے سے دن بھر تعفن پھوٹتا رہا اور شاہراہوں پر گندگی و غلاظت بکھری دکھائی دیتی رہی۔ اس دوران سینٹری ورکرز نے فوارہ چوک میں کمپنی کے افسران و ذمہ داران کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنخواہ 40 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے لیکن ہر ماہ ان کی تنخواہوں سے 10 سے 15 ہزار روپے کی کٹوتی کرکے ان کا استحصال کیا جا رہا ہے ، وزیر اعلیٰ سخت نوٹس لیں، وگرنہ وہ صفائی ستھرائی کا کام نہیں کریں گے ۔