غیر قانونی ریت نکالنے پر کارروائی، مشین قبضے میں لے لی
تھانہ ہیڈ مرالہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا، پیرافورس کی نشاندہی پر ایکشن
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ریت مافیا کے خلاف پیرافورس کی نشاندہی پر بڑی کارروائی، ہیڈ مرالہ کے قریب غیر قانونی ریت نکالنے پر تھانہ ہیڈ مرالہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ایس ڈی ای او محمد افضل سوکھیرا کی نگرانی میں ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ریت نکالنے والی بھاری مشین (Cutter Suction Dredger) بند کروا دی اور موقع پر ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر جاری کر دیا۔شکایت کنندہ کے مطابق مشین اس کی ذاتی زمین پر لگائی گئی تھی، جس سے نہ صرف اس کی زمین بلکہ اردگرد کے علاقے بھی بیٹھنے لگے تھے ، کیونکہ یہ مشین زمین کے نیچے سے ریت کھینچتی ہے ۔ذرائع کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔