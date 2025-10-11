صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ریت نکالنے پر کارروائی، مشین قبضے میں لے لی

  • گوجرانوالہ
غیر قانونی ریت نکالنے پر کارروائی، مشین قبضے میں لے لی

تھانہ ہیڈ مرالہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا، پیرافورس کی نشاندہی پر ایکشن

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ریت مافیا کے خلاف پیرافورس کی نشاندہی پر بڑی کارروائی، ہیڈ مرالہ کے قریب غیر قانونی ریت نکالنے پر تھانہ ہیڈ مرالہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ایس ڈی ای او محمد افضل سوکھیرا کی نگرانی میں ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ریت نکالنے والی بھاری مشین (Cutter Suction Dredger) بند کروا دی اور موقع پر ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر جاری کر دیا۔شکایت کنندہ کے مطابق مشین اس کی ذاتی زمین پر لگائی گئی تھی، جس سے نہ صرف اس کی زمین بلکہ اردگرد کے علاقے بھی بیٹھنے لگے تھے ، کیونکہ یہ مشین زمین کے نیچے سے ریت کھینچتی ہے ۔ذرائع کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن