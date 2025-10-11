صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او سیالکوٹ کا شہر بھر کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او سیالکوٹ کا شہر بھر کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، شرپسندی پر ایکشن ہو گا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد نے امن و امان کی صورتحال کے پیشِ نظر شہر بھر کا دورہ کیا اور سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ڈی پی او نے ڈیوٹی پر موجود افسر و اہلکاروں کو ہدایت کی کہ وہ دلجمعی اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان، مال اور املاک کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔فیصل شہزاد نے واضح کیا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے یا امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی بھی شرپسندی یا قانون شکنی پر قانون فوراً حرکت میں آئے گا۔ 

