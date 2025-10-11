سیالکوٹ کو گرین سٹی بنانے کیلئے اجلاس میں اہم فیصلے
ایل ای ڈی سکرین اشتہارات کی تنصیب اور نیلامی کی منظوری دی گئی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیرِ صدارت پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی (پی ایچ اے ) سیالکوٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہری خوبصورتی، اشتہارات کے جدید نظام اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ۔اجلاس میں ایل ای ڈی سکرین اشتہارات کی تنصیب اور نیلامی کی منظوری دی گئی۔ یہ سکرینیں پیرس روڈ اور کشمیر روڈ پر نصب کی جائیں گی۔ اسی طرح عام اشتہارات اور ان کی نیلامی کے عمل کو بھی پی ایچ اے کی نگرانی میں مکمل کرنے کی منظوری دی گئی۔مزید برآں، چار ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی جو پارکس، گرین بیلٹس اور شہری خوبصورتی کے فروغ کے لیے شروع کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا کہ شہری خوبصورتی، ماحول دوست اقدامات اور شفاف نظام ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔