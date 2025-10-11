صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ کو گرین سٹی بنانے کیلئے اجلاس میں اہم فیصلے

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ کو گرین سٹی بنانے کیلئے اجلاس میں اہم فیصلے

ایل ای ڈی سکرین اشتہارات کی تنصیب اور نیلامی کی منظوری دی گئی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیرِ صدارت پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی (پی ایچ اے ) سیالکوٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہری خوبصورتی، اشتہارات کے جدید نظام اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ۔اجلاس میں ایل ای ڈی سکرین اشتہارات کی تنصیب اور نیلامی کی منظوری دی گئی۔ یہ سکرینیں پیرس روڈ اور کشمیر روڈ پر نصب کی جائیں گی۔ اسی طرح عام اشتہارات اور ان کی نیلامی کے عمل کو بھی پی ایچ اے کی نگرانی میں مکمل کرنے کی منظوری دی گئی۔مزید برآں، چار ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی جو پارکس، گرین بیلٹس اور شہری خوبصورتی کے فروغ کے لیے شروع کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا کہ شہری خوبصورتی، ماحول دوست اقدامات اور شفاف نظام ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب بھر کے 355 کالجز کوسولر پر منتقل کر نے کا فیصلہ

کیا وائلڈ لائف کاکوئی پٹرولنگ سسٹم بھی ہے ؟ہائیکورٹ

فوڈ اتھارٹی :6600لٹرجعلی دودھ تلف ،4ٹینکر ضبط

ریلوے پولیس میں جعلسازی سے بھرتی ہونے کی کوشش، 13ملزم گرفتار

سی این ایف:بھاری مقدار میں منشیات واسلحہ برآمد

چار وکلا کیخلاف مقدمے میں عبوری ضمانت کی توثیق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن