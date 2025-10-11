صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
بڈھا گورائیہ میں دکاندار، بھتیجے پر تشدد، خواتین سے بدتمیزی

تتلے عالی (نامہ نگار) بڈھا گورائیہ میں دکاندار، بھتیجے پر تشدد، خواتین سے بدتمیزی، مقدمہ درج۔ نواحی گاؤں بڈھا گورائیہ کا فاروق احمد گزشتہ شام اپنے والد اور بھتیجے کے ہمراہ اپنے جنرل سٹور پر بیٹھا تھا۔

کہ ملزمان ظفراللہ، محسن، حامد اور تین نامعلوم افراد جو اسلحہ اور ڈنڈوں سوٹوں سے مسلح تھے ، حملہ کر دیا۔ فاروق بھاگ کر اسٹور کے اندر سے ہی گھر چلا گیا۔ ملزمان چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے ۔ ملزمان نے پسٹل کے بٹ فاروق کے منہ اور آنکھ پر مارے جبکہ بھتیجے کو بھی زخمی کر دیا۔ خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔

