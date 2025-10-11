صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ : لیاقت رحیم کاظمی صدر ، وقاص احمد سیکرٹری منتخب

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ : لیاقت رحیم کاظمی صدر ، وقاص احمد سیکرٹری منتخب

قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )مرکزی میلاد کمیٹی قلعہ دیدار مصطفٰی برائے سال 2025 تا 2027 کے لیے صدر لیاقت رحیم کاظمی اور جنرل سکرٹری وقاص احمد گورائیہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ۔

مجلسِ شوریٰ کے ارکان مرزا محمد یوسف، عمران مصطفٰی وڑائچ، حافظ امجد صادق اور دیگر نے متفقہ طور پر اس انتخاب کا اعلان کیا۔ گزشتہ روز جامع مسجد شہیدیہ قلعہ دیدار مصطفٰی میں علاقہ بھر کی مجلسِ شوریٰ کے اراکین نے شرکت کی۔ ووٹنگ سے قبل ہی سید اویس شاہ نے لیاقت رحیم کاظمی کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا، جس کے بعد لیاقت رحیم کاظمی دو سال کے لیے صدر مرکزی میلاد کمیٹی اور وقاص احمد گورائیہ جنرل سکرٹری منتخب ہو گئے ۔

