صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطین کے حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا:نوید انجم بٹ

  • گوجرانوالہ
فلسطین کے حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا:نوید انجم بٹ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) سیاسی و سماجی رہنما نوید انجم بٹ نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے حکومت نے واضح موقف اختیار کر کے پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے ۔

 بانیِ پاکستان قائدِاعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرکے ہمیں واضح راستہ دکھایا؛ اسی راہ پر چلتے ہوئے پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اور فلسطینی ریاست عملاً قائم نہیں ہو جاتی، پاکستانی عوام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کارپوریشن ملازمین کی بائیو میٹرک حاضری یقینی بنانے کا حکم

یونیورسٹی آف سرگودھا اور پی اے ایف ہسپتال میں تعاون کا معاہدہ

ذہنی صحت :ڈسٹرکٹ جیل کے زیر اہتمام شعور بیداری واک

گندم کی سمگلنگ ناکام،1000کلووالی 2000بوریاں برآمد

اسد عباس مگسی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ابا خیل کا دورہ،صفائی سہولیات کا جائزہ لیا

4 روزہ انسداد پولیو مہم کیلئے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن