فلسطین کے حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا:نوید انجم بٹ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) سیاسی و سماجی رہنما نوید انجم بٹ نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے حکومت نے واضح موقف اختیار کر کے پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے ۔
بانیِ پاکستان قائدِاعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرکے ہمیں واضح راستہ دکھایا؛ اسی راہ پر چلتے ہوئے پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اور فلسطینی ریاست عملاً قائم نہیں ہو جاتی، پاکستانی عوام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے ۔