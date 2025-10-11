صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:صلح کرانے کے دوران زخمی ہو نے والا ہسپتال میں دم توڑ گیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی:صلح کرانے کے دوران زخمی ہو نے والا ہسپتال میں دم توڑ گیا

راہوالی (نمائندہ خصوصی)راہوالی کے رہائشی محمد فیاض کو صلح کرانے کے دوران فائر مار کر قتل کر دیا گیا۔

محلہ شریف فارم راہوالی کا رہائشی محمد فیاض ولد محمد ریاض مغل اپنے عزیزوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے شیخوپورہ کے علاقے پھکھی شریف گیا تھا، رفاقت علی نے طیش میں آ کر محمد فیاض پر فائر کر دیا جو بازو سے ہوتا ہوا گردے میں جا لگا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ چار روز تک ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد محمد فیاض زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔

