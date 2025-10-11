صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، پختہ تعمیرات مسمار

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، پختہ تعمیرات مسمار

عالم چوک (نمائندہ خصوصی )میونسپل کمیٹی لدھیوالہ نے پیرا فورس کے ساتھ مل کر تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کا آغاز کر دیا۔

کوٹ اسحاق کے گلہ مدرسہ القبا میں کرین کے ذریعے پختہ تعمیرات مسمار کر کے بازار کو کشادہ کر دیا گیا۔ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت میونسپل کمیٹی لدھیوالہ نے دوبارہ آپریشن شروع کیا ہے ۔ سینئر آفیسر رانا امان کے مطابق چند روز میں کوٹ اسحاق کے یونین کونسل والا گلہ، سی این جی والا بازار اور گلاں والا بازار کی لنک گلیوں میں بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت غیر قانونی تعمیرات ختم کر لیں تاکہ آپریشن کے دوران کسی نقصان سے بچا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خسرہ اور روبیلا اب بھی بڑے چیلنجز میں شامل ، وزیر صحت

سپیکر قومی اسمبلی سے پی آر اے وفد کی ملاقات،نومنتخب باڈی سے حلف لینے کی درخواست

انسداد پولیومہم میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،کمشنر راولپنڈی

ڈی سی مری کی تمام محکموں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانیکی ہدایت

اسلام آباد :ڈینگی کے 40نئے کیسز ، انتظامیہ انسد اد کیلئے متحرک

نسٹ میں ایم بی بی ایس کے داخلوں کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن