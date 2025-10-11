لدھیوالہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، پختہ تعمیرات مسمار
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )میونسپل کمیٹی لدھیوالہ نے پیرا فورس کے ساتھ مل کر تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کا آغاز کر دیا۔
کوٹ اسحاق کے گلہ مدرسہ القبا میں کرین کے ذریعے پختہ تعمیرات مسمار کر کے بازار کو کشادہ کر دیا گیا۔ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت میونسپل کمیٹی لدھیوالہ نے دوبارہ آپریشن شروع کیا ہے ۔ سینئر آفیسر رانا امان کے مطابق چند روز میں کوٹ اسحاق کے یونین کونسل والا گلہ، سی این جی والا بازار اور گلاں والا بازار کی لنک گلیوں میں بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت غیر قانونی تعمیرات ختم کر لیں تاکہ آپریشن کے دوران کسی نقصان سے بچا جا سکے ۔