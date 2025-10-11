گجرات فلور ملز ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس ، اہم فیصلے کئے گئے
ڈپٹی کمشنر ہمارا ساتھ دیں، ہماری آواز کو صوبائی حکومت تک پہنچایا جائے :رہنما
گجرات(سٹی رپورٹر)گجرات فلور ملز ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سابق چیئرمین آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری افتخار احمد مٹو اور وائس چیئرمین محمد نواز بٹ کی زیر صدارت ہوا۔ جس میں مہمان خصوصی صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چودھری احمد حسن مٹو تھے ۔ اس موقع پر اجلاس میں اہم فیصلے کئے گئے اور ڈپٹی کمشنر گجرات سے مطالبہ کیا گیا کہ حالیہ بارشوں کے باعث گجرات میں گندم کو کو نقصان ہوا ہے اور حکومت کی طرف سے فلور ملوں پر آٹے کی سپلائی کیلئے بین الصوبائی پابندی بھی لگا دی گئی ہے ۔
جس سے فلور ملز مالکان کو بے تحاشا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ اس سے سستے آٹے کی سپلائی بھی متاثر ہو رہی ہے ۔ ڈیڑھ ماہ سے ہم گندم بازار سے خرید کرآٹے کی سپلائی حکومتی ریٹوں پر کر رہے ہیں۔ اب مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے ۔ ڈپٹی کمشنر ہمارا ساتھ دیں، ہماری آواز کو صوبائی حکومت تک پہنچایا جائے ۔ صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چوہدری احمد حسن مٹو نے کہا کہ گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور گجرات فلور ملز ایسوسی ایشن ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ فلور ملوں پر غیر قانونی، غیر آئینی پابندی ختم کی جائے تاکہ دیگر صوبوں تک ہماری رسائی ہو ۔