صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی کرنیوالے محنت کشوں کیلئے راشن کارڈ اجرا کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
صفائی کرنیوالے محنت کشوں کیلئے راشن کارڈ اجرا کا فیصلہ

ستھرا پنجاب پروگرام میں کام کرنے والے ملازمین کا مکمل ڈیٹا طلب کر لیا گیا

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر سماجی تحفظ اور فلاحی اقدامات کے تحت صفائی کے شعبے سے وابستہ محنت کشوں کے لیے ایک اہم اور خوش آئند فیصلہ کیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی (GWMC) کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرحان مجتبیٰ کی جانب سے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت خدمات سرانجام دینے والے ملازمین کا مکمل ڈیٹا طلب کیا گیا ہے ۔ابتدائی مرحلے میں یہ ڈیٹا گوجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، گجرات کے چار اضلاع اور ان کی 12 تحصیلوں میں کام کرنے والے کنٹریکٹ ورکرز سے حاصل کیا جا رہا ہے ۔سی ای او فرحان مجتبیٰ نے کہا کہ صفائی کے شعبے سے وابستہ محنت کش ہمارے معاشرے کے خاموش ہیرو ہیں۔ راشن کارڈ کا اجرا نہ صرف ان کی مالی معاونت کا ذریعہ بنے گا بلکہ یہ حکومتی سرپرستی کا عملی ثبوت بھی ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

غیر قانونی گیس سلنڈرز کی ریفلنگ جاری،شہریوں کی زندگیوں کو خطرات،انتظامیہ خاموش

گھر یلو گیس کنکشنز کی لاکھوں درخواستیں اور ڈیمانڈ نوٹس منسوخ

چنیوٹ : ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام نمبردار کنونشن کا انعقاد

جڑانوالہ:اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کا جناح پارک کا دورہ، لائٹس کی بحالی کا کام مکمل

ڈائریکٹر لائیو سٹاک کامختلف ویٹرنری ہسپتالوں، ڈسپنسریز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن