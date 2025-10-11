خاوند کا بیوی پر تشدد کپڑے پھاڑ ڈالے
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار) خاوند کا بیوی پر تشدد کپڑے پھاڑ دئیے موضع گوئندکے کے یونس نے پولیس کودرخواست دی کہ اس کی بیٹی کو اسکے شوہر عبدالرؤف نے تشدد کانشانہ بناتے ہوئے کپڑے پھاڑ دئیے اور ساتھ ہی ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔
