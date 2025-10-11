صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاوند کا بیوی پر تشدد کپڑے پھاڑ ڈالے

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار) خاوند کا بیوی پر تشدد کپڑے پھاڑ دئیے موضع گوئندکے کے یونس نے پولیس کودرخواست دی کہ اس کی بیٹی کو اسکے شوہر عبدالرؤف نے تشدد کانشانہ بناتے ہوئے کپڑے پھاڑ دئیے اور ساتھ ہی ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔

