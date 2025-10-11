صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب پروگرام ناکام، لدھیوالہ وڑائچ میں کوڑے کے ڈھیر

  • گوجرانوالہ
ستھرا پنجاب پروگرام ناکام، لدھیوالہ وڑائچ میں کوڑے کے ڈھیر

لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کا کنٹریکٹ لینے والی کمپنی امپیریل وینچر نے کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر کے نوٹس کو بھی نظرانداز کر دیا۔ شہر کی گلیاں اور محلے کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گئے ، بدبو اور مچھروں کی افزائش سے شہری بیمار پڑنے لگے ۔

چھ ماہ گزرنے کے باوجود صفائی کی صورتحال میں بہتری نہ آ سکی۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید نے پندرہ روز قبل کھلی کچہری میں کمپنی افسران کو احکامات دئیے مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ٹیلی فون ایکسچینج، گلہ فروٹ والا، گلہ ڈاکٹر ظفر والا، سٹیڈیم محلہ اور سی این جی والا بازار سمیت متعدد علاقوں میں کوڑا کرکٹ اور گندے پانی کے باعث تعفن پھیل چکا ہے ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ امپیریل وینچر کمپنی کا کنٹریکٹ منسوخ کر کے کمپنی پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

غیر قانونی گیس سلنڈرز کی ریفلنگ جاری،شہریوں کی زندگیوں کو خطرات،انتظامیہ خاموش

گھر یلو گیس کنکشنز کی لاکھوں درخواستیں اور ڈیمانڈ نوٹس منسوخ

چنیوٹ : ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام نمبردار کنونشن کا انعقاد

جڑانوالہ:اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کا جناح پارک کا دورہ، لائٹس کی بحالی کا کام مکمل

ڈائریکٹر لائیو سٹاک کامختلف ویٹرنری ہسپتالوں، ڈسپنسریز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن