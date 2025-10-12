ڈسکہ :ڈکیتی کی وارداتوں میں2شہری لٹ گئے
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )ڈکیتی کی وارداتوں میں2شہری لٹ گئے ۔ آڈھا سٹاپ پر تین نامعلوم افراد نے غلام حمدانی قادری کو کار میں لفٹ دی ،10ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا ،اے ٹی ایم کے ذریعے زبردستی بینک سے ایک لاکھ روپے نکلوا لئے ، گولیاں کے قریب ڈاکوئو ں نے عارف سے طلائی کانٹے ، انگوٹھی اور رقم چھین لی۔
ڈکیتی کی وارداتوں میں2شہری لٹ گئے ۔ آڈھا سٹاپ پر تین نامعلوم افراد نے غلام حمدانی قادری کو کار میں لفٹ دی ،10ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا ،اے ٹی ایم کے ذریعے زبردستی بینک سے ایک لاکھ روپے نکلوا لئے ، گولیاں کے قریب ڈاکوئو ں نے عارف سے طلائی کانٹے ، انگوٹھی اور رقم چھین لی۔