سیالکوٹ :باپ نے بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ،مقدمہ درج
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )باپ نے بیٹی کے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ مراد پور کے علاقہ ٹبی آرائیاں میں عابد حسین نے اپنی 13سالہ بیٹی (ث) سے زیادتی کی جس پر بچی کی والدہ عابدہ پروین نے خاوند عابد حسین کے خلاف مقدمہ درج کر ادیا۔پو لیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
