گجرات:دکانوں سے 110کلو ممنوعہ پلاسٹک بیگز ضبط
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات اسامہ ماجد کی زیر نگرانی ای پی اے گجرات کی ٹیموں نے 15 انڈسٹریل یونٹس اور بھٹوں کے معائنے کئے گئے ، پولی تھین بیگز کیخلاف کارروائی میں 10 دکانوں کی چیکنگ کے دوران 110 کلو ممنوعہ پلاسٹک بیگز ضبط کئے گئے ۔
