  • گوجرانوالہ
یونین کو نسل گرجاکھ میں کوڑا کرکٹ جلانے پر عملے کیخلاف کارروا ئی کی ہدایت

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے شہر بھر میں اچانک دورے ، ڈنگہ پھاٹک، بخاری روڈ، ریلوے لائن،اندرون شہر بختے والا محلہ، فوڈ سٹریٹ، گرجاکھ دیگر علاقوں میں صفائی ستھرائی، واسا ڈسپوزل، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں سہولیات کا جائزہ لیا۔

انہوں نے یونین کونسل گرجاکھ میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو جلانے ، ناقص صفائی انتظامات پر کنٹریکٹر پر ایک دن کی پینلٹی عائد کرنے ، کچرے کو جلانے میں ملوث ورکرز کیخلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

