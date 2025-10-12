صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹانڈہ، بریلہ اور کڑیانوالہ میں انسدادِتجاوزات آپریشن

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایت پرسب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس عائشہ حیدر گوندل کی نگرانی میں ٹیم نے ٹانڈہ، بریلہ اور کڑیانوالہ میں انسدادِتجاوزات آپریشن کیا۔اس دوران سڑکوں، بازاروں میں قائم تجاوزات کو ہٹایا گیا اور متعدد دکانداروں کو اوورچارجنگ اور ناجائز قبضوں پر جرمانے کر دئیے ۔

