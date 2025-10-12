ٹانڈہ، بریلہ اور کڑیانوالہ میں انسدادِتجاوزات آپریشن
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایت پرسب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس عائشہ حیدر گوندل کی نگرانی میں ٹیم نے ٹانڈہ، بریلہ اور کڑیانوالہ میں انسدادِتجاوزات آپریشن کیا۔اس دوران سڑکوں، بازاروں میں قائم تجاوزات کو ہٹایا گیا اور متعدد دکانداروں کو اوورچارجنگ اور ناجائز قبضوں پر جرمانے کر دئیے ۔
