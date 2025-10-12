صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:شوہر اور سسرالیوں کے ظلم کا شکار 3بچوں کی ماں دم توڑ گئی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:شوہر اور سسرالیوں کے ظلم کا شکار 3بچوں کی ماں دم توڑ گئی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر)چند روز قبل شوہر اور سسرالیوں کے مبینہ ظلم کا شکار 3بچوں کی ماں دم توڑ گئی۔ تھانہ نیکاپورہ کے علاقے بابے بیری میں 4 اکتوبر کو سونیا نے اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کی خواہش کی۔۔۔

جس پر شوہر کاشف نے بیوی پر بجلی کے تاروں سے تشدد کیا اور بعد ازاں مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی جس سے وہ بری طرح جھلس گئی تھی ،علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں سے تشویشناک ہسپتال کے باعث جناح ہسپتال لاہور ریفر کیا گیا ،گزشتہ روز دم توڑگئی۔

 

