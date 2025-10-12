جامکے چٹھہ:ٹرک کی ٹکر موٹر سائیکل سوا ر جاں بحق،ایک زخمی
جامکے چٹھہ(نامہ نگار )تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ جامکے چٹھہ کا عارف گجر دوست یونس کے ساتھ موٹر سائیکل پر جامکے چٹھہ آرہا تھا کہ برج چیمہ کے قریب ٹرک نے کچل دیا ،حادثے میں حاجی عارف موقع پر جاں بحق جبکہ یونس شدید زخمی ہو گیا جسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔
