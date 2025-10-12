صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات (نامہ نگار )گورنمنٹ نواز شریف میڈیکل کالج کے زیر اہتمام سپورٹس گالا اختتام پذیر ہو گیا۔ ڈی سی نورالعین نے فاتح طلبا و طالبات میں انعامات تقسیم کئے اور کھیلوں میں طلبا کے جذبے کو سراہا۔پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر رحمن گلزار نے گالا کی کامیابی کو طلبا اور فیکلٹی کی کاوشوں کا نتیجہ قرار دیا۔

گورنمنٹ نواز شریف میڈیکل کالج کے زیر اہتمام سپورٹس گالا اختتام پذیر ہو گیا۔ ڈی سی نورالعین نے فاتح طلبا و طالبات میں انعامات تقسیم کئے اور کھیلوں میں طلبا کے جذبے کو سراہا۔پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر رحمن گلزار نے گالا کی کامیابی کو طلبا اور فیکلٹی کی کاوشوں کا نتیجہ قرار دیا۔

 

