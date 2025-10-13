صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشرف بیگ چیف آفیسر جلالپور جٹاں،خاور گجر کھاریاں تعینات

  گوجرانوالہ
مشرف بیگ چیف آفیسر جلالپور جٹاں،خاور گجر کھاریاں تعینات

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )سیکرٹری پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈرضوان نذیر نے گجرات کی 2میونسپل کمیٹیوں کھاریاں اور جلالپور جٹاں کے چیف آفیسرز کے تبادلے کرکے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔مرزا مشرف بیگ چیف آفیسر جلالپور جٹاں میونسپل کمیٹی جبکہ چودھری خاور گجر کو چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کھاریاں تعینات کردیا گیا ہے۔ ، دونوں آفیسر آج عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کردینگے ۔

سیکرٹری پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈرضوان نذیر نے گجرات کی 2میونسپل کمیٹیوں کھاریاں اور جلالپور جٹاں کے چیف آفیسرز کے تبادلے کرکے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔مرزا مشرف بیگ چیف آفیسر جلالپور جٹاں میونسپل کمیٹی جبکہ چودھری خاور گجر کو چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کھاریاں تعینات کردیا گیا ہے.  دونوں آفیسر آج عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کردینگے ۔

 

