موضع جلہن کے نمبردار وں نے گاؤں کے لوگوں کیلئے بڑا اعلان کردیا

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)موضع جلہن کے نمبردار وں نے گاؤں کے لوگوں کیلئے بڑا اعلان کردیا۔گزشتہ روز گوجرانوالہ کے نواحی گاؤں جلہن کے نمبردار وں چودھری آصف گجر اور وقاص شفیق گجر نے اعلان کیا ہے کہ۔۔۔

امسال وہ اپنے گاؤں کے کسانوں کی بہتری و خوشحالی کیلئے انکی فصلوں کو لگنے والے نہری پانی اور دیگر اخراجات ذاتی جیب سے ادا کریں گے ۔اس سلسلہ میں دونوں نمبرداروں کا کہنا ہے کہ ان سے پہلے نمبردار وں نے گاؤں کی بہتری کیلئے کچھ نہیں بلکہ اپنے عہدے کے زور پر چھوٹے کسانوں اور لوگوں کو صرف دبا یاہے مگر اب بااثر شخصیات کو کسی سے بھی زیادتی نہیں کرنے دیں گے ۔ 

 

