صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :بھائی نے بھائی اور بھابھی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :بھائی نے بھائی اور بھابھی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )بھائی نے بھائی اور بھابھی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ تھانہ سٹی کے علاقہ محلہ بن والہ کا محمد جمال بیوی اور بچوں کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس کا بھائی بلال جو اسی گھر میں رہتا ہے آیا اور جمال اوربھابھی کو زدوکوب کر نے لگا، ملزم نے دوران تشدد بھابھی کے کپڑے پھاڑ کر نیم برہنہ کردیا، تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

بھائی نے بھائی اور بھابھی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ تھانہ سٹی کے علاقہ محلہ بن والہ کا محمد جمال بیوی اور بچوں کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس کا بھائی بلال جو اسی گھر میں رہتا ہے آیا اور جمال اوربھابھی کو زدوکوب کر نے لگا، ملزم نے دوران تشدد بھابھی کے کپڑے پھاڑ کر نیم برہنہ کردیا، تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر