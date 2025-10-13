صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیاوی عہدے اور حکومتیں عارضی ہیں :پیر داؤد رضوی

  • گوجرانوالہ
دنیاوی عہدے اور حکومتیں عارضی ہیں :پیر داؤد رضوی

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)جماعت رضائے مصطفی پاکستان کے زیرِاہتمام آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ زینت المساجد دارالسلام گوجرانوالہ میں منعقدہ 77 ویں سالانہ عرسِ غوث اعظم کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مولانا پیر محمد داؤد رضوی کہا کہ۔۔۔

دنیاوی عہدے اور حکومتیں عارضی ہیں جبکہ غوثِ اعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کی حکومت قیامت تک رہے گی،900 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی غوثِ پاک کے مزار پر بغداد شریف میں عقیدت مندوں کا ہجوم دن رات فیوض و برکات حاصل کرنے میں مصروف ہے اور دنیا بھر میں آپکا تذکرہ ہورہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر