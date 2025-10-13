دنیاوی عہدے اور حکومتیں عارضی ہیں :پیر داؤد رضوی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)جماعت رضائے مصطفی پاکستان کے زیرِاہتمام آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ زینت المساجد دارالسلام گوجرانوالہ میں منعقدہ 77 ویں سالانہ عرسِ غوث اعظم کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مولانا پیر محمد داؤد رضوی کہا کہ۔۔۔
دنیاوی عہدے اور حکومتیں عارضی ہیں جبکہ غوثِ اعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کی حکومت قیامت تک رہے گی،900 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی غوثِ پاک کے مزار پر بغداد شریف میں عقیدت مندوں کا ہجوم دن رات فیوض و برکات حاصل کرنے میں مصروف ہے اور دنیا بھر میں آپکا تذکرہ ہورہا ہے ۔