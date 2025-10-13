صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ بردار گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات:منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ بردار گرفتار

گجرات (نامہ نگار )ایس ایچ او گلیانہ انسپکٹر توقیر الحسن نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ندیم مسیح کو گرفتار کر کے 1220 گرام ہیروئن اور 40 لٹر شراب برآمد کر لی۔

ایس ایچ او تھانہ صدر کھاریاں SI محمد اسلم ہنجرا نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ بردار کاشف عرف کاشی کو گرفتار کر کے کلاشنکوف برآمد کر لی۔ ڈی پی او رانا عمر فاروق نے کہا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی، شہریوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔

 

