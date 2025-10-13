صنعت و تجارت کا فروغ اولین ترجیح :صدر چیمبر آف کامرس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس محمد علی ہمایوں بٹ نے کہا ہے کہ گوجرانوالہ چیمبر کاروباری برادری کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے ،ہمارا وژن واضح ہے کہ صنعت و تجارت کے فروغ کیلئے پائیدار اقدامات کئے جائیں اور تمام مارکیٹس و بورڈز کے ساتھ باہمی رابطہ مزید مضبوط بنایا جائے ، بزنس گروپ کی قیادت نے ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سنٹر کے قیام سمیت کئی منصوبے مکمل کئے ہیں جن کی بدولت گوجرانوالہ چیمبر کو ملکی سطح پر نمایاں مقام حاصل ہوا ہے ، گوجرانوالہ چیمبر کا ہر دروازہ کاروباری طبقے کیلئے کھلا ہے اور ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ شہر کی صنعت و تجارت کو مزید فروغ دیا جائے۔
انہوں نے یہ بات کلاتھ مارکیٹ اور ہوزری بورڈ کے وفد کے دور ہ چیمبر کے موقع پر کہی۔ وفد نے نومنتخب صدر محمد علی ہمایوں بٹ اور ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔صدر گوجرانوالہ چیمبر کے ہمراہ سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، سابق صدور اور بزنس گروپ کے رہنماؤں نے وفد کا خیرمقدم کیا۔اس موقع پر سابق صدر جی سی سی آئی و سابق میئرگوجرانوالہ شیخ ثروت اکرام نے کہا کہ گوجرانوالہ کی کاروباری و صنعتی ترقی کیلئے چیمبر کیساتھ بھرپور تعاون جاری رکھا جائیگا۔