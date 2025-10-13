صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعت و تجارت کا فروغ اولین ترجیح :صدر چیمبر آف کامرس

  • گوجرانوالہ
صنعت و تجارت کا فروغ اولین ترجیح :صدر چیمبر آف کامرس

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس محمد علی ہمایوں بٹ نے کہا ہے کہ گوجرانوالہ چیمبر کاروباری برادری کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے ،ہمارا وژن واضح ہے کہ صنعت و تجارت کے فروغ کیلئے پائیدار اقدامات کئے جائیں اور تمام مارکیٹس و بورڈز کے ساتھ باہمی رابطہ مزید مضبوط بنایا جائے ، بزنس گروپ کی قیادت نے ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سنٹر کے قیام سمیت کئی منصوبے مکمل کئے ہیں جن کی بدولت گوجرانوالہ چیمبر کو ملکی سطح پر نمایاں مقام حاصل ہوا ہے ، گوجرانوالہ چیمبر کا ہر دروازہ کاروباری طبقے کیلئے کھلا ہے اور ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ شہر کی صنعت و تجارت کو مزید فروغ دیا جائے۔

انہوں نے یہ بات کلاتھ مارکیٹ اور ہوزری بورڈ کے وفد کے دور ہ چیمبر کے موقع پر کہی۔ وفد نے نومنتخب صدر محمد علی ہمایوں بٹ اور ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔صدر گوجرانوالہ چیمبر کے ہمراہ سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، سابق صدور اور بزنس گروپ کے رہنماؤں نے وفد کا خیرمقدم کیا۔اس موقع پر سابق صدر جی سی سی آئی و سابق میئرگوجرانوالہ شیخ ثروت اکرام نے کہا کہ گوجرانوالہ کی کاروباری و صنعتی ترقی کیلئے چیمبر کیساتھ بھرپور تعاون جاری رکھا جائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

8 روپے کلو مہنگا ہوگیا

1492 حادثات پر ریسپانڈ

کراچی جانیوالی تاخیر کا شکار

13 اکتوبر کے امتحانات ملتوی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر