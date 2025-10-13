پپناکھہ میں رکشے سے 2ہزار کلو مردہ مرغیاں برآمد
لدھیوالہ وڑائچ ، گوجرانوالہ(نامہ نگار،نیوز رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے نواحی علاقے پپناکھہ میں رکشہ کی چیکنگ کی ،بوریوں میں چھپا کر رکھی گئی 2000کلو مردہ مرغیاں برآمد کر کے تلف کردیں اور مقدمہ درج کر ادیا ۔
بتایا گیا ہے کہ سپلائر رکشہ سے مردہ مرغیاں برآمد ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی، سپلائر کے پاس انتہائی لازم ریکارڈ اور ضروری دستاویزات عدم موجود پائی گئیں، موقع پر ویٹرنری آفیسر نے مرغیوں کو تفصیلی جائزے کے بعد مضر صحت قرار دیا، مردہ مرغیوں کا گوشت تیار کر کے سپلائی کیا جانا تھا، خفیہ اطلاع ملنے پر ٹیم نے بروقت کارروائی کر کے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر ا دیا ۔ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق بیمار گوشت کا استعمال موذی امراض میں مبتلا کرسکتا ہے ، جعل ساز مافیا زیادہ منافع کے لالچ میں خوراک نہیں بیماری فروخت کرتا ہے ، شہری مرغی کو اپنی موجودگی میں ذبح کرائیں، پہلے سے تیار گوشت ہرگز مت خریدیں۔