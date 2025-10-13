صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
افغانستان میں بھارتی ایجنٹوں کیخلاف کا رروائی :ناہرابرادران

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )افغا نستان میں افواج پاکستان کی کارروائی بھارتی ایجنٹوں کیخلاف ہے ، بھارت اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام دہشتگردی اور انتشار پیدا کر رہا ہے ، ہمیں پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر ہمیں فخر ہے۔

ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ ن کے ایم این اے چودھری اظہر قیوم ناہرا ، لیگی رہنما حاجی مدثر قیوم ناہرا اور مظہر قیوم ناہرا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ افواج فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لئے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں جس پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو معرکہ حق کے آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی شاندار کامیابی ہضم نہیں ہو رہی وہ اپنی عبرت اور شرمناک شکست پر زخمی سانپ کی طرح پھنکار رہا ہے اور خود میدان میں آنے کے بجائے بزدل اور کم ظرف دشمن کی طرح کرائے کے قاتلوں اور ایجنٹوں کے ذریعے دہشتگردی کروا رہا ہے ان حالات میں تمام پاکستانیوں کو محب وطنی اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے احکامات پر عملدرآمد کرنا چاہیے ۔

 

